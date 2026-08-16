Sabato ha bloccato una nuova e più limitata mobilitazione di persone migranti verso l’exclave spagnola mostrando di averne le capacità, se vuole
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Fonte: il Post
Il Marocco ha ricordato che la frontiera di Ceuta dipende da lui
16 Ago 2026 • 0 commenti
Sabato ha bloccato una nuova e più limitata mobilitazione di persone migranti verso l’exclave spagnola mostrando di averne le capacità, se vuole
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