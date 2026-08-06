È stato accusato dalla Spagna di averla favorita, ora ha avviato decine di procedimenti penali contro i presunti responsabili
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Fonte: il Post
Il Marocco vuole dimostrare che non c’entra con la crisi migratoria a Ceuta
6 Ago 2026 • 0 commenti
È stato accusato dalla Spagna di averla favorita, ora ha avviato decine di procedimenti penali contro i presunti responsabili
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