Molti accusano Shai Gilgeous-Alexander di accentuare o fingere certi contatti, e i suoi Oklahoma City Thunder di essere aiutati dagli arbitri
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Fonte: il Post
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28 Mag 2026 • 0 commenti
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