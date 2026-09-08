Continua a leggere: Il ministero degli Esteri bosniaco ritirerà il personale dall’ambasciata in Serbia a causa dei funerali di stato di Ratko Mladić
Fonte: il Post
Il ministero degli Esteri bosniaco ritirerà il personale dall’ambasciata in Serbia a causa dei funerali di stato di Ratko Mladić
8 Set 2026 • 0 commenti
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