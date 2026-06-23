Ha fornito agli studenti uno spartito pieno di errori e dalla provenienza poco chiara, e ora sta dando spiegazioni contraddittorie
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Fonte: il Post
Il ministero dell’Istruzione ha fatto un pasticcio con la seconda prova di maturità dei licei musicali
23 Giu 2026 • 0 commenti
Ha fornito agli studenti uno spartito pieno di errori e dalla provenienza poco chiara, e ora sta dando spiegazioni contraddittorie
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