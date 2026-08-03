Ha accusato il governo Meloni di «non essere all’altezza», dopo la decisione di sospendere Schengen per via dell’arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta
Continua a leggere: Il ministro degli Esteri spagnolo contro l’Italia, sull’immigrazione
Fonte: il Post
Il ministro degli Esteri spagnolo contro l’Italia, sull’immigrazione
3 Ago 2026 • 0 commenti
Ha accusato il governo Meloni di «non essere all’altezza», dopo la decisione di sospendere Schengen per via dell’arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.