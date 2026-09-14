È il documentario che ha vinto il Premio speciale della giuria a Venezia: racconta come i soldati israeliani scelgono gli obiettivi da colpire a Gaza
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Fonte: il Post
Il ministro della Cultura israeliano ha chiesto di revocare la cittadinanza ai registi di “NAZA”
14 Set 2026 • 0 commenti
È il documentario che ha vinto il Premio speciale della giuria a Venezia: racconta come i soldati israeliani scelgono gli obiettivi da colpire a Gaza
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