È uno dei principali rivali interni del primo ministro laburista Keir Starmer, e ha detto di averlo fatto perché ha perso la fiducia nella sua leadership
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Fonte: il Post
Il ministro della salute britannico Wes Streeting si è dimesso
14 Mag 2026 • 0 commenti
È uno dei principali rivali interni del primo ministro laburista Keir Starmer, e ha detto di averlo fatto perché ha perso la fiducia nella sua leadership
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