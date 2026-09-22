In un’intervista al Corriere della Sera ha anticipato alcuni dettagli del decreto, ancora da approvare, che sta facendo molto discutere
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Fonte: il Post
Il ministro Valditara ha detto che il limite di studenti stranieri riguarderà solo quelli che non sanno l’italiano
22 Set 2026 • 0 commenti
In un’intervista al Corriere della Sera ha anticipato alcuni dettagli del decreto, ancora da approvare, che sta facendo molto discutere
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