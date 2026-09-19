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Il mio diario delle poppate

Il mio diario delle poppate

19 Set 2026 di hookii0 commenti

«Al corso preparto avevo capito che il neonato deve attaccarsi ben oltre il capezzolo, creare una specie di ventosa con la bocca e cominciare a ciucciare. Torno a guardare giù. C’è un bambino. Il mio bambino. Non mi sembra vero. Ma non capisco se il bambino beve»
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Fonte: il Post


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