Cioè il fondatore, che fa tutto con l’intelligenza artificiale: se ne parla da anni e ora ce n’è una che ci va vicino, ma da cui non è il caso di prendere esempio
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Fonte: il Post
Il mito delle startup miliardarie con un solo dipendente
10 Apr 2026 • 0 commenti
Cioè il fondatore, che fa tutto con l’intelligenza artificiale: se ne parla da anni e ora ce n’è una che ci va vicino, ma da cui non è il caso di prendere esempio
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