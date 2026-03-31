«David Riondino sapeva fare tutto e tutto bene, scrivere, cantare, recitare, vincere gare di improvvisazione poetica in ottava rima, organizzare e disorganizzare palcoscenici»
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Fonte: il Post
Il momento giusto per andare in Sudamerica
31 Mar 2026 • 0 commenti
«David Riondino sapeva fare tutto e tutto bene, scrivere, cantare, recitare, vincere gare di improvvisazione poetica in ottava rima, organizzare e disorganizzare palcoscenici»
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