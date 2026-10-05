Oliver Solberg è uscito di strada e a vincere è stato il gallese Elfyn Evans, che era arrivato cinque volte secondo
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Fonte: il Post
Il Mondiale di rally è stato deciso da un errore negli ultimi metri dell’ultima gara
5 Ott 2026 • 0 commenti
Oliver Solberg è uscito di strada e a vincere è stato il gallese Elfyn Evans, che era arrivato cinque volte secondo
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