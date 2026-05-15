È il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo adottato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della città, e diventato noto in tutto il mondo
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Fonte: il Post
Il motivo per cui Kate Middleton è andata a Reggio Emilia
15 Mag 2026 • 0 commenti
È il Reggio Emilia Approach, un metodo educativo adottato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia della città, e diventato noto in tutto il mondo
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