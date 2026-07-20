Continua a leggere: Il narcotrafficante messicano El Mayo, tra i capi del cartello di Sinaloa, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti
Fonte: il Post
Il narcotrafficante messicano El Mayo, tra i capi del cartello di Sinaloa, è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti
20 Lug 2026 • 0 commenti
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