Per le loro scoperte su come usare la luce per accendere o spegnere specifici neuroni e vedere che cosa succede nel cervello
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Fonte: il Post
Il Nobel per la Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel
5 Ott 2026 • 0 commenti
Per le loro scoperte su come usare la luce per accendere o spegnere specifici neuroni e vedere che cosa succede nel cervello
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