Mykhailo Drapatyi è in carica da fine luglio: la situazione militare è stabile e positiva per l’Ucraina, ma servono grosse riforme in poco tempo
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Fonte: il Post
Il nuovo capo delle forze armate ucraine ha molte cose a cui pensare
2 Ago 2026 • 0 commenti
Mykhailo Drapatyi è in carica da fine luglio: la situazione militare è stabile e positiva per l’Ucraina, ma servono grosse riforme in poco tempo
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