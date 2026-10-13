Quella sulla protezione dei minori, che era stata approvata dal governo di Viktor Orbán e limitava molto le attività della comunità LGBTQ+
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Fonte: il Post
Il nuovo governo ungherese ha cambiato una legge criticatissima
13 Ott 2026 • 0 commenti
Quella sulla protezione dei minori, che era stata approvata dal governo di Viktor Orbán e limitava molto le attività della comunità LGBTQ+
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