Asador Etxebarri dello chef Victor Arguinzoniz, nei Paesi Baschi, è al primo posto nell’influente e discussa classifica 50 Best Restaurants
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Fonte: il Post
Il nuovo miglior ristorante al mondo fa tutto sulla brace
6 Nov 2026 • 0 commenti
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