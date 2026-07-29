È un tema delicato politicamente, perché il suo predecessore di sinistra Gabriel Boric aveva promesso di cancellare i debiti, senza riuscirci
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Fonte: il Post
Il nuovo presidente del Cile vuole farsi restituire i prestiti studenteschi
29 Lug 2026 • 0 commenti
È un tema delicato politicamente, perché il suo predecessore di sinistra Gabriel Boric aveva promesso di cancellare i debiti, senza riuscirci
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