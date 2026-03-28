Continua a leggere: Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati è Giuseppe Tango, dopo le dimissioni inaspettate di Cesare Parodi
Fonte: il Post
Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati è Giuseppe Tango, dopo le dimissioni inaspettate di Cesare Parodi
28 Mar 2026 • 0 commenti
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