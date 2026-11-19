Continua a leggere: Il parlamento della Danimarca ha ratificato l’accordo per la sicurezza fatto con Stati Uniti e Groenlandia, che entrerà così in vigore
Fonte: il Post
Il parlamento della Danimarca ha ratificato l’accordo per la sicurezza fatto con Stati Uniti e Groenlandia, che entrerà così in vigore
19 Nov 2026 • 0 commenti
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