Continua a leggere: Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che permetterà di creare centri di detenzione fuori dall’Unione
Fonte: il Post
Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che permetterà di creare centri di detenzione fuori dall’Unione
17 Giu 2026 • 0 commenti
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