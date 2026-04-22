Continua a leggere: Il parlamento greco ha revocato l’immunità a 13 parlamentari indagati in un caso di frode sui sussidi europei per l’agricoltura
Fonte: il Post
Il parlamento greco ha revocato l’immunità a 13 parlamentari indagati in un caso di frode sui sussidi europei per l’agricoltura
22 Apr 2026 • 0 commenti
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