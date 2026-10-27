Lui invece no: lo ha accusato di aver viziato il voto, senza fornire prove, e ha detto che ora si dedicherà a organizzare le opposizioni
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Fonte: il Post
Il partito di Bolsonaro ha riconosciuto la vittoria di Lula in Brasile
27 Ott 2026 • 0 commenti
Lui invece no: lo ha accusato di aver viziato il voto, senza fornire prove, e ha detto che ora si dedicherà a organizzare le opposizioni
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