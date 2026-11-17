È un primo successo per Gadi Eisenkot, che sta cercando di formare il governo ma ora potrà controllare i lavori parlamentari
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Fonte: il Post
Il partito di Netanyahu ha perso la presidenza del parlamento israeliano
17 Nov 2026 • 0 commenti
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