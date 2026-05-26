Le presenze in Arabia Saudita per lo Hajj non sono in calo, nonostante prezzi più alti, qualche volo in meno e missili intercettori a difesa dei luoghi sacri
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Fonte: il Post
Il pellegrinaggio alla Mecca in tempi di guerra
26 Mag 2026 • 0 commenti
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