Non è mai stato fatto negli Stati Uniti e molti, oltre a criticare la decisione, ne contestano la fattibilità
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Fonte: il Post
Il Pentagono vuole trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell’autore della strage di Fort Hood
9 Ott 2026 • 0 commenti
Non è mai stato fatto negli Stati Uniti e molti, oltre a criticare la decisione, ne contestano la fattibilità
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