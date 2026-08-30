Che ha chiesto di respingerlo, sostenendo che si basi su un sistema che permette di continuare a pagare i rider meno del dovuto
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Fonte: il Post
Il piano di Glovo per uscire dal controllo giudiziario non convince la procura
30 Ago 2026 • 0 commenti
Che ha chiesto di respingerlo, sostenendo che si basi su un sistema che permette di continuare a pagare i rider meno del dovuto
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