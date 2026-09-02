L’evento “Ritorno a Camelot” ha creato grande scompiglio a Dro e in tutta la provincia, ma si farà lo stesso, con un sacco di polizia
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Fonte: il Post
Il piccolo comune del Trentino che non vuole ospitare un raduno neonazista
2 Set 2026 • 0 commenti
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