Continua a leggere: Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP: è la sua terza vittoria consecutiva
Fonte: il Post
Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP: è la sua terza vittoria consecutiva
29 Mar 2026 • 0 commenti
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