Rappresentava l’unità fra Russia e Crimea ed era la via più breve per spostare merci, mezzi e soldati: gli attacchi ucraini l’hanno reso inagibile
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Fonte: il Post
Il ponte di Kerch era un simbolo del regime di Putin
18 Nov 2026 • 0 commenti
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