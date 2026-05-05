Permette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz, e martedì l’Iran l’ha attaccato per ribadire il suo controllo
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Fonte: il Post
Il porto di Fujairah non è come gli altri
5 Mag 2026 • 0 commenti
Permette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz, e martedì l’Iran l’ha attaccato per ribadire il suo controllo
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