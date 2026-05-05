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Il porto di Fujairah non è come gli altri

Il porto di Fujairah non è come gli altri

5 Mag 2026 di hookii0 commenti

Permette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz, e martedì l’Iran l’ha attaccato per ribadire il suo controllo
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Fonte: il Post


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