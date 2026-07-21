Del “Pilastro”, a Bologna, si raccontano da sempre quasi solo i problemi, ma oggi ci sono anche molti buoni motivi per viverci
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Fonte: il Post
Il posto dove è morto Abderrahim Fakir non è una periferia come le altre
21 Lug 2026 • 0 commenti
Del “Pilastro”, a Bologna, si raccontano da sempre quasi solo i problemi, ma oggi ci sono anche molti buoni motivi per viverci
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