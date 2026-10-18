Ha vinto il ricco concorso del Grupo Planeta, partecipando con uno pseudonimo ma presentando il seguito di “La casa degli spiriti”
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Fonte: il Post
Il premio milionario che ha fatto cambiare editore a Isabel Allende
18 Ott 2026 • 0 commenti
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