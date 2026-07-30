Continua a leggere: Il presidente del Canton Ticino, in Svizzera, si dimetterà dopo che era uscita una telefonata in cui minacciava di picchiare una donna
Fonte: il Post
Il presidente del Canton Ticino, in Svizzera, si dimetterà dopo che era uscita una telefonata in cui minacciava di picchiare una donna
30 Lug 2026 • 0 commenti
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