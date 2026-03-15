Continua a leggere: Il presidente del Madagascar ha nominato come primo ministro Mamitiana Rajaonarison, l’attuale capo dell’autorità anticorruzione
Fonte: il Post
Il presidente del Madagascar ha nominato come primo ministro Mamitiana Rajaonarison, l’attuale capo dell’autorità anticorruzione
15 Mar 2026 • 0 commenti
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