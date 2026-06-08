Continua a leggere: Il presidente del Sudafrica ha annunciato un piano contro l’immigrazione, dopo settimane di proteste e aggressioni xenofobe
Fonte: il Post
Il presidente del Sudafrica ha annunciato un piano contro l’immigrazione, dopo settimane di proteste e aggressioni xenofobe
8 Giu 2026 • 0 commenti
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