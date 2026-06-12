Dicendo che bisognerebbe allargare ancora di più il numero di partecipanti per far sì che «forse» ce la faccia
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Fonte: il Post
Il presidente della FIFA ha preso in giro l’Italia perché non riesce più a qualificarsi ai Mondiali
12 Giu 2026 • 0 commenti
Dicendo che bisognerebbe allargare ancora di più il numero di partecipanti per far sì che «forse» ce la faccia
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