È arrivato solo dopo due giorni, e soprattutto dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione a Bologna: si è concentrata molto su quelli
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Fonte: il Post
Il primo commento di Giorgia Meloni sulla morte di Abderrahim Fakir
21 Lug 2026 • 0 commenti
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