Da ascoltare prima di andare al cinema, per prepararsi; oppure dopo, per approfondire; ma anche se si vogliono passare un paio d’ore assieme a Omero
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Fonte: il Post
Il primo libro dell’Odissea, letto e raccontato da Luca Misculin
16 Lug 2026 • 0 commenti
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