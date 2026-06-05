Edi Rama ha sostenuto che, se non fosse per il coinvolgimento della famiglia Trump, ai manifestanti «non fregherebbe un cazzo»
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Fonte: il Post
Il primo ministro albanese ha sminuito le proteste contro il resort del genero di Trump
5 Giu 2026 • 0 commenti
Edi Rama ha sostenuto che, se non fosse per il coinvolgimento della famiglia Trump, ai manifestanti «non fregherebbe un cazzo»
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