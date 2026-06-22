Continua a leggere: Il primo ministro dei Paesi Bassi si è scusato per i torti subiti dalla comunità molucchese dopo la guerra di indipendenza dell’Indonesia
Fonte: il Post
Il primo ministro dei Paesi Bassi si è scusato per i torti subiti dalla comunità molucchese dopo la guerra di indipendenza dell’Indonesia
22 Giu 2026 • 0 commenti
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