Quello di Singapore prenderà più di 2,4 milioni di euro all’anno, anche per via di un modo particolare di concepire il lavoro in politica
Continua a leggere: Il primo ministro più pagato al mondo guadagnerà ancora di più
Fonte: il Post
Il primo ministro più pagato al mondo guadagnerà ancora di più
11 Set 2026 • 0 commenti
Quello di Singapore prenderà più di 2,4 milioni di euro all’anno, anche per via di un modo particolare di concepire il lavoro in politica
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.