Péter Magyar definisce così le persone nelle istituzioni ancora fedeli al suo predecessore: per rimuoverle è pronto a tutto, forse troppo
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Fonte: il Post
Il primo ministro ungherese contro le «marionette di Orbán»
3 Giu 2026 • 0 commenti
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