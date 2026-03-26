Ne sono convinti giornalisti e giocatori dell’Irlanda del Nord, contro cui la Nazionale gioca oggi gli spareggi per i Mondiali: non ci sentiamo di dare loro torto
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Fonte: il Post
Il principale avversario dell’Italia è l’Italia stessa
26 Mar 2026 • 0 commenti
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