Il partito di Gadi Eisenkot è messo bene nei sondaggi per le elezioni di ottobre: in un paese dove tutta la politica è spostata a destra è considerato centrista
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Fonte: il Post
Il principale rivale di Netanyahu alle elezioni è un generale
30 Lug 2026 • 0 commenti
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