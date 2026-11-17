Philippe Diallo non è particolarmente noto o apprezzato, ma ha ricevuto il sostegno della UEFA, la quale pure è probabile lo consideri un ripiego
Continua a leggere: Il principale sfidante di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA
Fonte: il Post
Il principale sfidante di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA
17 Nov 2026 • 0 commenti
Philippe Diallo non è particolarmente noto o apprezzato, ma ha ricevuto il sostegno della UEFA, la quale pure è probabile lo consideri un ripiego
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.