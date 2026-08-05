In Liechtenstein è quasi sempre illegale: un’iniziativa popolare vorrebbe cambiare le cose, ma Luigi è contrario per via della sua fede cattolica
Continua a leggere: Il principe del Liechtenstein contro il diritto all’aborto
Fonte: il Post
Il principe del Liechtenstein contro il diritto all’aborto
5 Ago 2026 • 0 commenti
In Liechtenstein è quasi sempre illegale: un’iniziativa popolare vorrebbe cambiare le cose, ma Luigi è contrario per via della sua fede cattolica
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.