Secondo un’esclusiva del Telegraph si trasferirà nelle prossime settimane, dopo sei anni dalla rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti
Continua a leggere: Il principe Harry del Regno Unito tornerà a vivere nel Regno Unito
Fonte: il Post
Il principe Harry del Regno Unito tornerà a vivere nel Regno Unito
20 Ago 2026 • 0 commenti
Secondo un’esclusiva del Telegraph si trasferirà nelle prossime settimane, dopo sei anni dalla rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.